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П’яний мешканець Луганщини публічно спалив прапор України: порушено справу

Субота, 1 серпня 2020, 06:42

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наруги над державним прапором на Луганщині.

Джерело: пресслужба прокуратури Луганської області

Деталі: Слідством встановлено, що 30 липня мешканець с. Можняківка Новопсковського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поблизу місцевого магазину зняв державний прапор з флагштоку та публічно його спалив.

Палія встановлено, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Поліція встановлює обставини вчинення злочину.

Чоловіку загрожує штраф від 1000 до 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на 6 місяців, або до 3 років в’язниці.

Українська правда


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