У половині України пройдуть дощі та грози
Субота, 1 серпня 2020, 09:30
У суботу, 1 серпня, у західних та північних областях України очікуються дощі та грози.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: Вдень у суботу дощі та грози прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській та Сумській областях.
На Київщині вдень дощ.
Температура на більшості території 21-24 градуси тепла. На Півдні України – до 29.
У неділю, 2 серпня, невеликі дощі прогнозуються у східних областях, на Херсонщині та в Криму.
У західних областях буде сонячно, у центральних – мінлива хмарність.
Українська правда