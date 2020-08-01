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У половині України пройдуть дощі та грози

Субота, 1 серпня 2020, 09:30

У суботу, 1 серпня, у західних та північних областях України очікуються дощі та грози.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Вдень у суботу дощі та грози прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській та Сумській областях.

На Київщині вдень дощ.

Температура на більшості території 21-24 градуси тепла. На Півдні України – до 29.

 

У неділю, 2 серпня, невеликі дощі прогнозуються у східних областях, на Херсонщині та в Криму.

 

У західних областях буде сонячно, у центральних – мінлива хмарність.

Українська правда
Теми: погода


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