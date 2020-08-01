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На виборах у США округ вперше дав можливість проголосувати українською мовою

Субота, 1 серпня 2020, 11:53
На виборах у США округ вперше дав можливість проголосувати українською мовою

На виборах у США цього року вперше можна буде проголосувати українською мовою - таку можливість отримали виборці в окрузі Кук в штаті Іллінойс. 

Про це йдеться у матеріалі "Голосу Америки", пише "Європейська правда". 

До округу Кук входить місто Чикаго та його передмістя. Це перший округ, який додав українську мову до виборчого процесу. В Чикаго проживає понад 46 тисяч українців.

Українська мова буде доступна протягом усіх етапів, на виборах усіх рівнів: як президентських, так і місцевих та до Конгресу.

Українська мова буде в бюлетенях, на електронних табло на станціях голосування. Більше того, буде також можливість прослухати аудіо для людей, які не зможуть прочитати", - розповіла захисниця української мови в окрузі Кук Міла Лугова. 

"Також будуть таблички з вказівними знаками на виборчих дільницях - вхід, вихід, куди йти. Тобто весь процес виборів буде перекладено на українську мову. І це насправді історичне рішення і велике досягнення для всієї української громади", - додала вона. 

Окрім української, виборчий процес також зроблять доступним 12 різними мовами, серед них польською та російською. 

За словами Міли Лугової, американські політики зацікавлені у такому розширенні також, адже це дає їм доступ до тих людей, які не володіють вільно англійською і не розбираються у виборчому процесі.

Перекладом будуть займатись сертифіковані фірми, після чого українські активісти його ще раз перевірять на відповідність.

Теми: СШАвиборимова
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