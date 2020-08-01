ДБР вивчає ліквідацію "полтавського терориста" – поки претензій до поліції нема

Слідчі Державного бюро розслідувань ведуть розслідування ліквідації поліцейськими 32-річного полтавчанина Романа Скрипника, якого 8 днів шукали після того, як він взяв у заручники поліцейського.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розпочали досудове розслідування за фактом спричинення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 32-річному громадянину під час затримання співробітниками ГУ Нацполіції в Полтавській області.

Згідно результатів першочергових слідчих дій, поліцейські діяли в межах своїх повноважень.

Остаточні висновки про правомірність дій правоохоронців будуть зроблені за результатами досудового розслідування".

Передісторія:

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