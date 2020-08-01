ДБР вивчає ліквідацію "полтавського терориста" – поки претензій до поліції нема
Слідчі Державного бюро розслідувань ведуть розслідування ліквідації поліцейськими 32-річного полтавчанина Романа Скрипника, якого 8 днів шукали після того, як він взяв у заручники поліцейського.
Джерело: сайт ДБР
Дослівно: "Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розпочали досудове розслідування за фактом спричинення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 32-річному громадянину під час затримання співробітниками ГУ Нацполіції в Полтавській області.
Згідно результатів першочергових слідчих дій, поліцейські діяли в межах своїх повноважень.
Остаточні висновки про правомірність дій правоохоронців будуть зроблені за результатами досудового розслідування".
Передісторія:
- 23 липня у Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.
- Зловмисником виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник.
- Пізніше Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області. Поліція почала його пошуки.
- 27 липня Нацполіція повідомила, що сформувала психолого-криміналістичний портрет Скрипника. Вказувалося, що полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також зазначалося, що в нього є проблеми із психічним здоров’ям на фоні вживання наркотичних засобів.
- У ніч на 1 серпня зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті. У МВС оприлюднили відео спроби затримати Скрипника.
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