Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кулеба пояснив, для чого Україні дипвідносини з Росією

Субота, 1 серпня 2020, 17:52

Він зазначив, що Україна зробила правильно, відклавши cвого часу посла з Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що зберігати дипломатичні відносини з РФ варто для допомоги сотням українських політв'язнів на російській території.

Про це він сказав у інтерв'ю виданню "Главком" в суботу, повідомляє "Європейська правда"

"У нас сотні політв’язнів, судових процесів, які треба відвідувати… Політично розірвання відносин у 2014 році було б правильним жестом, я ніколи цього не заперечував. Але юридично, з точки зору захисту інтересів своїх громадян, а Росія по-суті полює на них в окупованому Криму, у себе на територіях, це була би помилка", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна зробила правильно, відкликавши cвого часу посла з Росії.

"Безумовно, правильно. І ми робимо правильно, не повертаючи посла до РФ", - додав міністр.

На його думку, Україні потрібна обмежена дипломатична присутність для захисту інтересів українських громадян. 

"Я вважаю, що нинішня конфігурація є найбільш збалансованою і ефективною", - додав він.

Павло Клімкін, колишній глава МЗС, теж наполягав, що Україні потрібні дипвідносини з Росією для того, щоб допомагати українським політичним в’язням. Він підтвердив свою позицію після відкритого нападу Росії на українські судна біля Керченської протоки в листопаді 2018 року. 

Теми: РосіяУкраїнаМЗС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помер заступник командира УДА комбат Червень

Головний розвідник вважає, що вторгнення РФ в Україну буде, але не восени

Розвідка: У системі російського кураторства над ОРДЛО сталися зміни

Спецслужби РФ проводять спецоперації для ворожнечі й зміни влади в Україні – голова СЗР

Україна оновила список "зелених" і "червоних" держав

відео, фотоАваков показав відео з "полтавським терористом": Діяв неадекватно, застрелили

Усі новини...
Росія
Головний розвідник вважає, що вторгнення РФ в Україну буде, але не восени
Розвідка: У системі російського кураторства над ОРДЛО сталися зміни
Спецслужби РФ проводять спецоперації для ворожнечі й зміни влади в Україні – голова СЗР
Останні новини
18:07
З початку доби бойовики дотримуються режиму тиші – штаб ООС
17:52
Кулеба пояснив, для чого Україні дипвідносини з Росією
17:36
Помер заступник командира УДА комбат Червень
17:13
Тернопіль не посилюватиме карантин
16:55
Штаб ООС відзвітував про кількість ліквідованих бойовиків за минулий місяць
16:51
Головний розвідник вважає, що вторгнення РФ в Україну буде, але не восени
16:33
За липень ціни на АЗС зросли на 1-2,5 гривні
16:23
У МОЗ пояснили поділ України на зони: політичного підтексту немає
15:48
фотоУ Берліні тисячі людей протестують через "коронавірусну" змову
15:44
Авіагалузь вимагає перегляду обмежень поїздок у Європі
Усі новини...