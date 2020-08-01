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З початку доби бойовики дотримуються режиму тиші – штаб ООС

Субота, 1 серпня 2020, 18:07

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських військових, які виконують завдання у районі проведення операції на Донбасі, обстрілів з боку противника не зафіксували.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, при цьому серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Дослівно: "Від початку поточної доби (1 серпня - УП) на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано".

Нагадаємо: з опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаОРДЛО


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