Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На початку тижня в Україну повернеться тепло

Субота, 1 серпня 2020, 20:16

З понеділка, третього серпня, температура повітря в Україні знову посуне вгору й очікується сонячна погода.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "А цей холодний київський дощ вже завтра (2 серпня - УП) почне ушиватися, а вищі градуси лозиною будуть проганяти малі й нахабні +16+20. Потепління та сонечко - у понеділок повсюди".

Деталі: За словами Діденко, 2 серпня місцями на сході та північному сході України пройдуть дощі, температура повітря у неділю буде "скромнувата", проте вже 3-4 серпня знову "поскаче вгору".

Українська правда
Теми: погодаКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоНапад на жінку у потязі Київ-Маріуполь: зловмисника відправили за ґрати

Помер заступник командира УДА комбат Червень

Головний розвідник вважає, що вторгнення РФ в Україну буде, але не восени

Розвідка: У системі російського кураторства над ОРДЛО сталися зміни

Спецслужби РФ проводять спецоперації для ворожнечі й зміни влади в Україні – голова СЗР

Україна оновила список "зелених" і "червоних" держав

Усі новини...
погода
У половині України пройдуть дощі та грози
Серпень прийде з прохолодою і невеликими дощами
Синоптики попередили про град і шквали
Останні новини
20:28
Луцьк відмовляється посилювати карантинні обмеження
20:16
мапаНа початку тижня в Україну повернеться тепло
19:52
Spotify користуються 299 мільйонів користувачів, майже половина - за гроші
19:43
Ветеранці "Пумі", яку згадували у справі Шеремета, не призначили заставу: вона вже без обмежень
19:39
У МОЗ розповіли про нові прогнози втрат від COVID в Україні
19:33
"Антимонопольники" виписали штраф на 2 мільйона через змову на тендерах "Борисполя"
19:09
фотоНапад на жінку у потязі Київ-Маріуполь: зловмисника відправили за ґрати
18:32
відеоЗамість автомата Калашникова: прикордонників озброїли гвинтівками як у НАТО
18:18
Ляшко про епідемію: Україна зійшла з "плато" і посідає 34 місце за випадками COVID
18:07
З початку доби бойовики дотримуються режиму тиші – штаб ООС
Усі новини...