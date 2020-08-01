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На початку тижня в Україну повернеться тепло

Субота, 1 серпня 2020, 20:16
На початку тижня в Україну повернеться тепло

З понеділка, третього серпня, температура повітря в Україні знову посуне вгору й очікується сонячна погода.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "А цей холодний київський дощ вже завтра (2 серпня - УП) почне ушиватися, а вищі градуси лозиною будуть проганяти малі й нахабні +16+20. Потепління та сонечко - у понеділок повсюди".

Деталі: За словами Діденко, 2 серпня місцями на сході та північному сході України пройдуть дощі, температура повітря у неділю буде "скромнувата", проте вже 3-4 серпня знову "поскаче вгору".

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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