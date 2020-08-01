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У Збройних силах за добу виявили 16 заражених коронавірусом

Субота, 1 серпня 2020, 22:21
У Збройних силах за добу виявили 16 заражених коронавірусом

У Збройних силах України за минулу добу, 31 липня, підтвердили 16 нових випадків захворювання Covid-19, вісім осіб із числа хворих наразі перебувають у лікарнях.

Джерело: командування медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб".

Деталі: Станом на 1 серпня у ЗСУ хворіє 196 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19. Загалом за час пандемії одужали 625 осіб, летальних випадків - 5

Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 8 осіб (Львівська область - 5 військовослужбовців, Івано-Франківська область - 1 військовослужбовець, Київська область - 1 військовослужбовець та Житомирська область - 1 співробітник ЗСУ).

Зазначається, що стан здоров'я всіх пацієнтів задовільний.

Загалом на ізоляції (зокрема самоізоляція) перебувають 572 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 68 осіб.

Нагадаємо: минулої доби, 31 липня, в Україні було зафіксовано 1 172 випадки коронавірусу. Померло за добу 16 осіб, одужало – 556.

Українська правда
Теми: Збройні силикоронавірусепідемія
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