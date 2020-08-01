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На Буковині за добу майже сотня нових випадків Covid-19

Субота, 1 серпня 2020, 23:55

У Чернівецькій області 1 серпня офіційно підтверджено ще 97 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Офіційно підтверджено ще 97 нових випадків зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 438 зразки. Таким чином, загальна чисельність інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку складає 6061 особу".

Деталі: Також він повідомив про 63 особи, що здолали COVID-19. В сумі вже 4 584 жителі області подолали вірус.

Нагадаємо: 31 липня в Україні було зафіксовано 1 172 випадки коронавірусу.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірусепідемія


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