На Рівненщині виявили ще півсотні хворих на COVID-19
1 серпня на Рівненщині зареєстрували 50 нових випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Деталі: Найбільше хворих виявили в обласному центрі (11), Костопільському (12) та Здолбунівському районах (10). Вік нових хворих від 19 до 77 років.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 6195 випадків захворювання на коронавірусну хворобу", – написав голова ОДА.
За час пандемії від ускладнень хвороби померли 94 мешканці Рівненської області. Найбільше летальних випадків серед осіб віком від 70 років – майже 40%.
Окрім того, 1 серпня вилікувались від коронавірусу 52 хворих. Загалом одужали 4804 жителі Рівненщини.
В роботі лабораторій краю залишаються 270 зразків. За добу було зроблено 507 ПЛР-тестів та 204 ІФА-тестування.
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- 31 липня в Україні було зафіксовано 1 172 випадки коронавірусу. Померло за добу 16 осіб, одужало – 556.