Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Рівненщині виявили ще півсотні хворих на COVID-19

Неділя, 2 серпня 2020, 00:52

1 серпня на Рівненщині зареєстрували 50 нових випадків захворювання на коронавірус. 

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Найбільше хворих виявили в обласному центрі (11), Костопільському (12) та Здолбунівському районах (10). Вік нових хворих від 19 до 77 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 6195 випадків захворювання на коронавірусну хворобу", – написав голова ОДА. 

За час пандемії від ускладнень хвороби померли 94 мешканці Рівненської області. Найбільше летальних випадків серед осіб віком від 70 років – майже 40%.

Окрім того, 1 серпня вилікувались від коронавірусу 52 хворих. Загалом одужали 4804 жителі Рівненщини.

В роботі лабораторій краю залишаються 270 зразків. За добу було зроблено 507 ПЛР-тестів та 204 ІФА-тестування. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірусРівненська областьепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головний розвідник розповів про зв’язок спецслужб Росії з УПЦ МП

Затримані у Білорусі "вагнерівці" дали свідчення

фотоНапад на жінку у потязі Київ-Маріуполь: зловмисника відправили за ґрати

Помер заступник командира УДА комбат Червень

Головний розвідник вважає, що вторгнення РФ в Україну буде, але не восени

Розвідка: У системі російського кураторства над ОРДЛО сталися зміни

Усі новини...
коронавірус
На Буковині за добу майже сотня нових випадків Covid-19
У Швейцарії виявили основні джерела розповсюдження коронавірусу
У Збройних силах за добу виявили 16 заражених коронавірусом
Останні новини
00:52
На Рівненщині виявили ще півсотні хворих на COVID-19
00:20
Кравчук обіцяє не підписувати документи, які шкодитимуть Україні
23:55
На Буковині за добу майже сотня нових випадків Covid-19
23:43
У Нідерландах скасували масштабний гей-парад через коронавірус
23:12
Луческу отримає мільйон євро за чемпіонський титул "Динамо" – ЗМІ
22:52
Кравчук вказав на важливість участі США у переговорах щодо Донбасу
22:29
У Швейцарії виявили основні джерела розповсюдження коронавірусу
22:21
У Збройних силах за добу виявили 16 заражених коронавірусом
21:59
Головний розвідник розповів про зв’язок спецслужб Росії з УПЦ МП
21:27
Затримані у Білорусі "вагнерівці" дали свідчення
Усі новини...