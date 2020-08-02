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Головні новини суботи і ночі: ліквідація "полтавського терориста", карантин по-новому

Неділя, 2 серпня 2020, 08:00
NPU.GOV.UA

Поліція ліквідувала полтавчанина, який тримав у заручниках поліцейського, в Україні почав діяти новий підхід до запровадження карантину – новини, які були актуальні 1 серпня.

Про "полтавського терориста" 

Після 8 днів пошуків поліція знайшла і ліквідувала полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захоплював у заручники поліцейського.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков показав відеозапис спроби затримання і ліквідації полтавчанина Романа Скрипника, який після викрадення авто взяв у заручники поліцейського, а потім переховувався 8 днів.

Про карантин

З 1 серпня адаптивний карантин в Україні діятиме по-новому, країну поділено на 4 зони епідемічної небезпеки, змінено підхід до віднесення інших країн до червоної і зеленої зони, а також змінено вимоги до в’їзду громадян з окупованих територій.

Міська влада Луцька не згодна з рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо віднесення міста до "червоної" зони. Карантин в обласному центрі посилювати не будуть.

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Українська правда


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