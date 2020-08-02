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У Швейцарії побоюються "другої хвилі" і думають посилити обмеження

Неділя, 2 серпня 2020, 19:36
У Швейцарії побоюються другої хвилі і думають посилити обмеження

У Швейцарії урядові експерти рекомендують повернути частину карантинних обмежень у зв’язку зі зростанням кількості нових заражень.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це сказав керівник урядової робочої групи з реагування на пандемію коронавірусу Мартін Акерманн.

За його словами, зараз вже великий ризик стрімкого зростання кількості заражень.

"Нам потрібно втрутитися швидко, щоб запобігти експоненційному зростанню. Інакше доведеться запроваджувати різкі – і коштовні – обмеження. Цього потрібно уникнути у будь-якому разі", - розповів він у коментарі ЗМІ.

Останнім часом середній щоденний приріст хворих становить 200, тоді як у червні середній показник становив 35.

На думку Акерманна, одним із "запобіжників" міг би стати масковий режим всередині громадських приміщень. Зараз маски обов’язкові тільки у громадському транспорті та для учасників політичних демонстрацій.

Також він вважає за необхідне знову зменшити дозволену кількість учасників масових зібрань. Зараз це – до 1000 осіб.

З початку епідемії у Швейцарії зареєстрували близько 35 тисяч підтверджених випадків коронавірусу та 1707 смертей. Населення країни – 8,6 млн.

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Теми: Швейцаріякоронавірус
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