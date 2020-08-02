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Бельгія віднесла до "червоної зони" окремі регіони Іспанії та низки інших країн

Неділя, 2 серпня 2020, 20:49
Бельгія віднесла до червоної зони окремі регіони Іспанії та низки інших країн

Бельгія внесла до "червоної зони" кілька регіонів Іспанії, Швейцарії, Франції, Британії, Болгарії та Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Бельгія у суботу забронила подорожі з неважливих причин до іспанських Наварри, Арагону та Леріди у Каталонії, також у регіон Женеви у Швейцарії та у французький департамент Маєнни через погіршення там ситуації з коронавірусом.

У список потрапили також північно-східний та південно-західний регіони Болгарії, низка районів Румунії та британський Лейчестер.

Тепер після повернення з цих регіонів необхідна самоізоляція. Мандрівники також повинні будуть залишати свої контакти і вказувати, де саме вони перебували останні 14 днів перед прибуттям.

Після повернення з районів "помаранчевої зони" ізоляція рекомендована.

Нагадаємо, у самій Бельгії останнім часом спостерігається стрімке зростання кількості нових заражень. У зв’язку з цим в країні повернули низку карантинних обмежень. Антверпен, де ситуація особливо загрозлива, запровадив комендантську годину.

Детальніше про це читайте у статті: На пляж за QR-кодом: як у серці Європи готуються до другої хвилі коронавірусу.

На сьогодні з початку епідемії у Бельгії зареєстрували 68 751 підтверджених випадків коронавірусу та 9 841 смертей. За кількістю загиблих країна займає одне з перших місць у світі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бельгіякарантинкоронавірус
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