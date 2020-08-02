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У Білому домі кажуть, що вибори в США не переноситимуть

Неділя, 2 серпня 2020, 21:59

Керівник апарату Білого дому Марк Медоус заявив, що президентські вибори в США відбудуться за графіком, третього листопада.

Джерело: Медоус у програмі "Обличчям до нації" на телеканалі CBS у неділю, повідомляє "Голос Америки"

Пряма мова: "Ми збираємося провести вибори третього листопада, і президент має намір здобути перемогу".

Деталі: У четвер Трамп висловив думку, що вибори можуть біти відтерміновані. Цю ідею відразу відкинули як демократи, так і республіканці в Конгресі. Трамп виступає проти голосування поштою і неодноразово заявляв, що воно може призвести до широкомасштабних виборчих фальшувань.

Медоуз у недільному ефірі захистив позиції президента, заявивши, що голосування поштою повинно бути проведено належним чином, втім, не надавши жодних підтверджень, що цього не було зроблено у минулому.

Медоуз уникнув відповіді на запитання репортера, чи відповідально з боку президента висловлювати ідею відтермінування виборів.

Пряма мова: "Відповідально з боку президента спитати, якщо голосування буде на сто відсотків проведене поштою, чи отримаємо ми результати третього листопада? Я би припустив, що ми не отримаємо їх навіть першого січня".

Деталі: Деякі штати наразі працюють над розширенням голосування поштою. Інші заявили про свій намір рахувати бюлетені, які будуть відправлені 3 листопада, але надійдуть пізніше.

У своєму Твіттері в неділю Трамп пригрозив судовим позовом владі штату Невада, який намагається розширити голосування поштою.

Що передувало: 30 липня Трамп підняв питання про перенесення президентських виборів, запланованих на листопад, на тлі пандемії коронавірусу.

31 липня він заявив, що не хоче переносити вибори. 

Читайте також: Трамп йде ва-банк: навіщо президент хоче перенести дату виборів

Українська правда
Теми: СШАвибори


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