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Вандал пояснив, навіщо розгромив в'їзд на Труханів острів

Неділя, 2 серпня 2020, 23:32
Вандал пояснив, навіщо розгромив в'їзд на Труханів острів

Чоловік, який у ніч на неділю розгромив технічні засоби на в'їзді до Труханового острова в Києві, вважає, що система обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості були встановлені там незаконно.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "На місці події працівники поліції затримали правопорушника. Ним виявився мешканець Київської області, 1995 року народження, раніше судимий за хуліганські дії.

Зловмисник пояснив свої дії тим, що йому не сподобалася система обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості та вважає, що вони встановлені незаконно. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України".

Деталі: У поліції також зазначили, що чоловік був п'яний.

 

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Що передувало: У неділю мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вандал розтрощив обладнання автоматичної системи на пункті в‘їзду на Труханів острів у Києві, збитки оцінюються в майже 300 тисяч гривень.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв
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