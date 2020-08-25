Скасовано заплановану на 28 серпня зустріч радників "нормандської четвірки" - ЗМІ

Запланована на 28 серпня зустріч радників глав держав "нормандського формату" скасована через розбіжності за підсумковими документами.

Про це повідомило "Інтерфаксу" джерело, близьке до переговорів, передає "Європейська правда".

"Зустріч скасована у зв'язку з відсутністю узгодження проектів підсумкових документів або розбіжностей до них з боку Німеччини, Франції та України", - сказав співрозмовник агентства. Джерело зазначило, що нова дата зустрічі поки не визначена.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що нормандська зустріч за участі президента РФ Владіміра Путіна можлива до кінця вересня.

"Україна підтримує німецьку позицію, що саміт лідерів має відбутися в кінці вересня", - заявив Зеленський.

Раніше в понеділок глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина та Франція підтримали ініціативу України про "нормандську зустріч" на рівні міністрів закордонних справ. Він сказав, що зустріч може відбутись "орієнтовно у вересні".

Варто зазначити, що в офісі президента неодноразово висловлювали очікування, що нормандська зустріч на рівні лідерів може пройти у квітні, але цього так і не відбулося.