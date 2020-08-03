У Росії посилили контроль за електронними грошима людей

Із 3 серпня в Росії обмежуються можливості внесення готівки на електронні гаманці.

Джерело: РБК

Деталі: Користувачі сервісу "Яндекс.Гроші", "QIWI-гаманця" WebMoney, PayPal, VK Pay та інших аналогічних систем більше не зможуть вносити готівку на свої рахунки анонімно — через платіжні термінали та офіси операторів стільникового зв'язку. Для цього їм потрібно ідентифікуватися і прив'язати до гаманця банківський рахунок. Це випливає з прийнятих поправок до Закону "Про національну платіжну систему".

З ініціативою посилити контроль за сферою електронних грошей виступив Росфінмоніторинг. Служба стверджує, що таким чином бореться з фінансуванням тероризму та розповсюдженням наркотиків. Адже після прив'язки до гаманця банківського рахунку джерело грошових коштів стає відомим.