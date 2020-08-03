Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В останній тиждень липня в Україні виявили понад 7 тисяч хворих на COVID

Понеділок, 3 серпня 2020, 08:50

За останній тиждень липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у понад 7 061 осіб, 88 осіб померли від ускладнень, а 2 945 осіб одужали.

Джерело: Telegram "Коронавірус у регіонах"

Деталі: Протягом тижня з 25.07 до 31.07 зафіксовано:

- 7 061 новий випадок;

- 2 945 людей, що одужали;

- 88 смертей від ускладнень, спричинених COVID-19.

За підсумками тижня кількість активних хворих в країні зросла на 2 597 людей.

Найбільше активних хворих на 100 тисяч населення зареєстровано у Чернівецькій, Рівненській та Закарпатській областях.

 

Проведено 92 214 ПЛР-досліджень.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаЗа добу від коронавірусу померли більше 4 тисяч людей

відеоCrew Dragon із астронавтами повернувся на Землю

доповненоМедведчук поїхав відпочивати до окупованого Криму

У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 триватиме довго

відеоВ'їзд на Труханів острів розтрощив вандал, збитки сягають 300 тисяч

У Греції – найбільший з квітня "стрибок" заражень коронавірусом

Усі новини...
коронавірус
США увійшли в нову фазу епідемії коронавірусу – медексперт Білого дому
За добу від коронавірусу померли більше 4 тисяч людей
Прем’єр Косова захворів на COVID-19
Останні новини
08:56
У неділю в Україні виявили 990 випадків коронавірусу, Франківщина – друга   
08:50
В останній тиждень липня в Україні виявили понад 7 тисяч хворих на COVID
08:22
На Хрещатику підпалили авто
07:45
Штаб звітує про майже повну тишу на Донбасі
06:59
Ізраїль перехопив ракету, випущену з сектора Газа, і завдав удар у відповідь
06:23
США увійшли в нову фазу епідемії коронавірусу – медексперт Білого дому
05:33
інфографікаЗа добу від коронавірусу померли більше 4 тисяч людей
04:26
У Росії посилили контроль за електронними грошима людей
03:35
Фото, відеоВандал, що розтрощив в'їзд на Труханів острів, пояснив свої мотиви
02:35
Прем’єр Косова захворів на COVID-19
Усі новини...