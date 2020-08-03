В останній тиждень липня в Україні виявили понад 7 тисяч хворих на COVID

За останній тиждень липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у понад 7 061 осіб, 88 осіб померли від ускладнень, а 2 945 осіб одужали.

Джерело: Telegram "Коронавірус у регіонах"

Деталі: Протягом тижня з 25.07 до 31.07 зафіксовано:

- 7 061 новий випадок;

- 2 945 людей, що одужали;

- 88 смертей від ускладнень, спричинених COVID-19.

За підсумками тижня кількість активних хворих в країні зросла на 2 597 людей.

Найбільше активних хворих на 100 тисяч населення зареєстровано у Чернівецькій, Рівненській та Закарпатській областях.

Проведено 92 214 ПЛР-досліджень.