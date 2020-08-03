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На Одещині вдруге за рік затримали рекордну партію кокаїну з Еквадору

Понеділок, 3 серпня 2020, 12:35
На Одещині вдруге за рік затримали рекордну партію кокаїну з Еквадору

В Одеській області в "Морському порту Південний" у контейнері з бананами з Еквадору виявили 56,4 кг кокаїну.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Наркотик знаходився у контейнері з бананами, який прибув з Еквадору. Кокаїн, розфасований у 47 брикетах, був прихований у вентиляційних люках. Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату.

Орієнтовна вартість вилученого "елітного" наркотику, вагою 56,4 кг, на чорному ринку може сягати понад 200 мільйонів гривень".

Деталі: За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст.305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".

Прикордонники відзначили, що у 2020 році у цьому порту вже двічі затримували великі партії кокаїну.

 

У першому випадку в контейнері, який прибув з Чилі з вантажем легкових машин, виявили понад 30 кг наркотику. Кожен з пакунків був промаркований зображеннями персонажа з відомої гри "Монополія".

В іншому випадку наркотик також прибув з Еквадору. Вага брутто виявленого наркотику склала 53,4 кг, а кожен брикет із зображенням міньйона.

 
 
 
 

Українська правда
Теми: наркотикиПрикордонна службаОдеська область
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