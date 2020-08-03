Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Москві "замінували" 50 торгових центрів

Понеділок, 3 серпня 2020, 13:36
Фото kp.ru

Невідомі заявили про нібито закладену вибухівку у 50 торгових центрах Москви.

Джерело: ТАСС з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах

Пряма мова джерела агентства: "В адміністрації 50 московських ТЦ і всіх супермаркетів мережі "Ашан" надійшли повідомлення про мінування".

Деталі: За словами співрозмовника видання, екстрені служби перевіряють цю інформацію. Евакуація з більшості торгових центрів поки не проводиться.

Повідомляється, що раніше так само був "замінований" зал очікування аеропорту Шереметьєво і чотири літаки, що перебували на стоянці.

Також надійшли повідомлення про "замінування" всіх станцій метро Москви і аеропорту Жуковський. Усі об'єкти працюють в штатному режимі.

  

Теми: Росія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Київський терорист" каже: якщо його вб’ють, то буде вибух – Геращенко

фото, відеоЧоловік захопив банк у центрі Києва і погрожує підірвати бізнес-центр

інфографіка Кличко за рейтингом обходить трьох найближчих кандидатів разом взятих

відеоМер Тернополя – владі про зупинку транспорту: Ви вирішили, що ви господарі? Ви – слуги

Суркіс заявив, що готовий продати "Динамо"

У неділю в Україні виявили 990 випадків коронавірусу, Франківщина – друга   

Усі новини...
Росія
Польща оштрафувала "Газпром" майже на 50 млн євро у справі про "Північний потік-2"
У Росії посилили контроль за електронними грошима людей
Цепкало: Кремль вирішив не підтримувати Лукашенка на виборах
Останні новини
14:04
"Київський терорист" каже: якщо його вб’ють, то буде вибух – Геращенко
14:01
фотоПоліція опублікувала фото "київського терориста" і назвала прізвище
13:47
В Естонії щонайменш 29 людей заразилися коронавірусом під час вечора у нічному клубі
13:36
Москві "замінували" 50 торгових центрів
13:22
Луцька міськрада відкинула жорсткий карантин і просить поліцію не кошмарити бізнес
13:21
В IKEA розповіли, як буде виглядати магазин в Україні: асортимент розшириться на 40%
13:20
Тернопіль відмовився від суворого карантину: "Така блoкада була за часів татар"
13:16
Глава МЗС Молдови прибуде до Києва 4 серпня
13:10
Нефьодову запропонували працювати в Агентстві зони відчуження
13:08
фото В аварії на Київщині загинули 4 людей
Усі новини...