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У Москві "замінували" 50 торгових центрів

Понеділок, 3 серпня 2020, 13:36
У Москві замінували 50 торгових центрів
Фото kp.ru

Невідомі заявили про нібито закладену вибухівку у 50 торгових центрах Москви.

Джерело: ТАСС з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах

Пряма мова джерела агентства: "В адміністрації 50 московських ТЦ і всіх супермаркетів мережі "Ашан" надійшли повідомлення про мінування".

Деталі: За словами співрозмовника видання, екстрені служби перевіряють цю інформацію. Евакуація з більшості торгових центрів поки не проводиться.

Повідомляється, що раніше так само був "замінований" зал очікування аеропорту Шереметьєво і чотири літаки, що перебували на стоянці.

Також надійшли повідомлення про "замінування" всіх станцій метро Москви і аеропорту Жуковський. Усі об'єкти працюють в штатному режимі.

  

Теми: Росія
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