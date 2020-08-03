Невідомі заявили про нібито закладену вибухівку у 50 торгових центрах Москви.

Джерело: ТАСС з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах

Пряма мова джерела агентства: "В адміністрації 50 московських ТЦ і всіх супермаркетів мережі "Ашан" надійшли повідомлення про мінування".

Деталі: За словами співрозмовника видання, екстрені служби перевіряють цю інформацію. Евакуація з більшості торгових центрів поки не проводиться.

Повідомляється, що раніше так само був "замінований" зал очікування аеропорту Шереметьєво і чотири літаки, що перебували на стоянці.

Також надійшли повідомлення про "замінування" всіх станцій метро Москви і аеропорту Жуковський. Усі об'єкти працюють в штатному режимі.