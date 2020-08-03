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З’явилося відео із затримання столичного терориста

Понеділок, 3 серпня 2020, 15:26
З’явилося відео із затримання столичного терориста
фото: МВС

В мережі опублікували відео затримання Сухроба Карімова, який 3 серпня захопив АТ "Універсал Банк" у центрі Києва та погрожував вибухівкою.

Джерело: "Громадське", прокуратура Києва, СБУ

Деталі: За фактом захоплення банку у Києві правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 258 КК України (терористичний акт).

Затримали чоловіка співробітники ЦСО "А" СБУ. Наразі в приміщенні проводиться перевірка на вибухонебезпечні предмети.

Що було раніше: 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.

Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. 

Чоловік заявив силовикам, що до його ноги причеплений трос, який прив’язаний до детонатора. За словами терориста, в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють.

Терорист вийшов у прямий ефір телебачення, де заявив, що він "святий дух". Ніяких конкретних вимог чоловік не озвучив. За його словами, українці вибрали президентом "шута" і варто призначити єдину людину, яка б стала президентом світу. 

Саме Карімов вирішив бути цією людиною, яка змінить ситуацію в Україні, а далі в інших країнах.

Близько 15-ї спецпризначенці затримали Карімова, коли той саме говорив на камеру.

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Українська правда

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Теми: Київтероризмбанкиполіція
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