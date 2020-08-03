З’явилося відео із затримання столичного терориста

В мережі опублікували відео затримання Сухроба Карімова, який 3 серпня захопив АТ "Універсал Банк" у центрі Києва та погрожував вибухівкою.

Джерело: "Громадське", прокуратура Києва, СБУ

Деталі: За фактом захоплення банку у Києві правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 258 КК України (терористичний акт).

Затримали чоловіка співробітники ЦСО "А" СБУ. Наразі в приміщенні проводиться перевірка на вибухонебезпечні предмети.

Ми зняли відео затримання чоловіка, який погрожував підірвати банк у центрі Києва pic.twitter.com/qQaiNkirOa — hromadske (@HromadskeUA) August 3, 2020

Що було раніше: 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.

Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.

Чоловік заявив силовикам, що до його ноги причеплений трос, який прив’язаний до детонатора. За словами терориста, в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють.

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