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Глава МВС Естонії хоче покарати робітників з України, що порушили режим самоізоляції

Понеділок, 3 серпня 2020, 17:16

Глава МВС Естонії Март Хельме вважає, що українці, які порушили правила самоізоляції, і їх роботодавці повинні бути покарані за всією суворістю закону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Умовою в'їзду українців до Естонії був обов'язок роботодавця організувати їх самоізоляцію, заявили в МВС.

Однак в ході перевірки з'ясувалося, що правила самоізоляції були порушені 46 разів. У тому числі були обґрунтовані підозри, що 17 осіб, яким слід було перебувати в самоізоляції, працювали.

"Це безвідповідальна поведінка, оскільки вона може завдати підприємствам і всьому народу серйозної шкоди, якщо ми почнемо знову вводити обмеження. Covid-19 знову піднімає голову, і ми повинні робити все, щоб зменшити його поширення. Тому порушників правил самоізоляції слід притягнути до відповідальності", - заявив міністр внутрішніх справ Март Хельме.

Відносно прибулих в Естонію іноземців Департамент поліції і прикордонної охорони за порушення правил самоізоляції може застосувати різні санкції.

"Можна вислати іноземця з Естонії, покарати роботодавця штрафом до 32 000 євро або порушити кримінальну справу за поширення інфекційних хвороб. Держава не повинна толерантно ставитися до подібних порушень і безвідповідальної поведінки", - підкреслив Хельме.

Департамент поліції та прикордонної охорони вже розпочав діяльність у цьому напрямку.

Є важелі впливу і у Департаменту здоров'я, який може призначити жителям Естонії і прибулим в Естонію іноземцям штраф до 9600 євро і відкрити справу про проступок за порушення правил карантину. "Чекаю, що Департамент здоров'я в цьому випадку буде діяти жорстко", - зазначив міністр.

Спецрейсом до Естонії 21 липня прилетіли 145 українців, які були зобов'язані провести 14 днів у самоізоляції.

Теми: Естоніяукраїнці


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