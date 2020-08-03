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Менш ніж 10% населення захворіли на коронавірус – ВООЗ

Понеділок, 3 серпня 2020, 17:40
Менш ніж 10% населення захворіли на коронавірус – ВООЗ

Епідеміолог Марія Ван Керхове розповіла, ґрунтуючись на різні дослідження, що менше ніж 10% населення було інфіковано коронавірусом.

Джерело: глава підрозділу ВООЗ з нових хвороб і зоонозів Марія Ван Керхове на брифінгу в ООН

Пряма мова: "Як правило, ми виявляємо, що більшість результатів серопревалентності показують, що менше 10% населення є позитивними, а серопозитивність вказує на наявність інфекції.

Існує більш висока серопревалентність у працівників охорони здоров'я або працівників на передовій з більш високим рівнем впливу хвороби".

Деталі: Серопозитивність вказує на те, що людина в якийсь момент інфікувалась коронавірусом.

Інформацію епідеміолог озвучила, посилаючись на аналіз результатів багатьох досліджень, коментуючи ситуацію з коронавірусом в Індії.

Щодо Індії Керхове зазначила, що у ВООЗ готують окремий брифінг на тему поширення інфекції у цій країні.

Нагадаємо: 

  • Станом на ранок 3 серпня у світі зафіксували понад 18,2 млн випадків захворювання на COVID-19. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 11,4 мільйона. У п’ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 35-й сходинці цього антирейтингу.
  • 27 липня глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що ситуація із захворюванням на COVID-19 в світі погіршується, тому він знову скликає надзвичайний комітет.
  • 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавірусу Covid-19.
  • Після цього багато країн пішли на карантин та перекрили кордони, у багатьох містах зупинився транспорт, а громадян перевили в режим дистанційної роботи, тощо.

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Українська правда
Теми: Covid-2019охорона здоров'якоронавірускарантин
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