Бойовики здійснили два обстріли протягом дня

Від початку доби 3 серпня на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції зафіксовано 2 обстріли з боку противника.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, зранку постріл зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки.

Командування ООС запевняє, що ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Передісторія: