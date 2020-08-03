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Бойовики здійснили два обстріли протягом дня

Понеділок, 3 серпня 2020, 18:54
Бойовики здійснили два обстріли протягом дня

Від початку доби 3 серпня на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції зафіксовано 2 обстріли з боку противника.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, зранку постріл зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки.

Командування ООС запевняє, що ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Передісторія:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.

Українська правда
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