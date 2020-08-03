У СБУ пояснили, чому "київський терорист" змінив заручниць

У соцмережах та деяких ЗМІ почали розповсюджувати інформацію, що біля "київського терориста" на фото бачили двох різних заручниць. СБУ пояснила, чому так сталося.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Під час захоплення терористом банківської установи, її співробітники перебували на робочих місцях. Зокрема, співробітниця банку, до якої спочатку звернувся зловмисник – вона й була зафіксована на перших фото з місця події.

Згодом зловмисник погодився залишити у заручниках будь-кого з працівників банку. Тож у терміновому порядку була проведена евакуація працівників банку та відвідувачів, а керівник відділення №12 ПАТ "Універсал банк" виявила бажання залишитись і стала єдиною заручницею терориста. Вона була зафіксована на фото, опублікованих пізніше".

фото: соцмережі

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