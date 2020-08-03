У СБУ пояснили, чому "київський терорист" змінив заручниць
У соцмережах та деяких ЗМІ почали розповсюджувати інформацію, що біля "київського терориста" на фото бачили двох різних заручниць. СБУ пояснила, чому так сталося.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Під час захоплення терористом банківської установи, її співробітники перебували на робочих місцях. Зокрема, співробітниця банку, до якої спочатку звернувся зловмисник – вона й була зафіксована на перших фото з місця події.
Згодом зловмисник погодився залишити у заручниках будь-кого з працівників банку. Тож у терміновому порядку була проведена евакуація працівників банку та відвідувачів, а керівник відділення №12 ПАТ "Універсал банк" виявила бажання залишитись і стала єдиною заручницею терориста. Вона була зафіксована на фото, опублікованих пізніше".
фото: соцмережі
Передісторія:
- 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожував вибухівкою.
- Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.
- За кілька годин спецпризначенці затримали Карімова під час штурму.
- Затриманому Карімову, який захопив приміщення банку у Києві і погрожував "вибухівкою", у 10 років поставили діагноз олігофренія.