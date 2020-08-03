Під Києвом сталася смертельна ДТП
Понеділок, 3 серпня 2020, 23:00
Сталася смертельна ДТП під Києвом на трасі між Крюківщиною та Тарасівкою, одна людина загинула.
Джерело: ютуб-канал Безпечна Київщина
Деталі: Увечері 3 серпня талася ДТП між BMW та SKODA. Внаслідок неї 4 людини постраждали і одна загинула. За інформацією ЗМІ, тіло було затиснуте в автівці.
На місці події були присутні три екіпажі швидкої допомоги і один поліції.
Що було раніше: Четверо людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Київщині пізно ввечері 2 серпня.