Нові випадки COVID-19 виявили в 149 країнах 

3 серпня у світі діагностували 198 865 заражень коронавірусом, 4351 пацієнтів померло.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Worldometers

Деталі: в США за минулу добу діагностували 48175 випадків коронавірусу, в Бразилії 17 988, в Індії 50 629, Росія звітує про 5394 хворих. Нові випадки захворювання виявили в 149 країнах світу.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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