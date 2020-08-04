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Ізраїль у відповідь на провокації атакував військові об'єкти Сирії

Вівторок, 4 серпня 2020, 05:01

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала на кордоні з Сирією чотирьох осіб, які ймовірно планували провести вибухи, також Ізраїль атакував воєнні об'єкти Сирії.

Джерело: Israel Defense Forces

Деталі: Ізраїль здійснив запуски ракет по наглядових постах, ППО та командним постам Сирії. Армія оборони Ізраїлю також опублікувала відео ліквідації на кордоні чотирьох осіб, які "планували провести вибухи".

Що було раніше: 3 серпня система протиповітряної оборони Ізраїлю перехопила ракету, випущену з території сектора Газа, після чого ізраїльські винищувачі завдали удар у відповідь

Теми: ІзраїльСирія


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