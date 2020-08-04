Ізраїль у відповідь на провокації атакував військові об'єкти Сирії

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала на кордоні з Сирією чотирьох осіб, які ймовірно планували провести вибухи, також Ізраїль атакував воєнні об'єкти Сирії.

Джерело: Israel Defense Forces

Деталі: Ізраїль здійснив запуски ракет по наглядових постах, ППО та командним постам Сирії. Армія оборони Ізраїлю також опублікувала відео ліквідації на кордоні чотирьох осіб, які "планували провести вибухи".

In response to an attempted IED attack near the security fence between Syria & Israel last night, we just struck SAF targets in Syria including:



🎯 observation posts

🎯 intel collection systems

🎯 anti-aircraft artillery

🎯 command & control systems



We hold Syria responsible. — Israel Defense Forces (@IDF) August 3, 2020

This is the moment when four terrorists attempted to plant explosives near the security fence between #Israel and #Syria last night...



...and the moment we stopped them.



We will continue to defend Israel's borders from all enemy threats. pic.twitter.com/bQPGPiJFlg — Israel Defense Forces (@IDF) August 3, 2020

Що було раніше: 3 серпня система протиповітряної оборони Ізраїлю перехопила ракету, випущену з території сектора Газа, після чого ізраїльські винищувачі завдали удар у відповідь