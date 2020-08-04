Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київський фунікулер відремонтують до Дня незалежності

Вівторок, 4 серпня 2020, 09:16
Київський фунікулер відремонтують до Дня незалежності
Фото КМДА

Столичний фунікулер закрили на ремонт – він відновить роботу після 21 серпня.

Джерело: КП "Київпастранс" у Facebook

Дослівно: "На столичному фунікулері тривають щорічні ремонті роботи. Оновлений фунікулер прийме пасажирів після 21 серпня". 

 
фото з сайту КМДА

Деталі: За цей час відремонтують машинний, компресорний та тиристорний зали. Замінять шпали та оновлять контактну мережу, а у вагонах підйомника замінять колеса та обшивку, проведуть повний огляд обладнання.

Повідомляється, що ремонтні роботи проводять саме влітку, бо на липень-серпень припадає найменший пасажиропотік (до 2 тисяч користувачів на день). В інші сезони в середньому щодня фунікулером користуються 4000 пасажирів.

Українська правда
Теми: Київтранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
00:32
ОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
Усі новини...
Реклама: