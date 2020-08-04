Столичний фунікулер закрили на ремонт – він відновить роботу після 21 серпня.

Джерело: КП "Київпастранс" у Facebook

Дослівно: "На столичному фунікулері тривають щорічні ремонті роботи. Оновлений фунікулер прийме пасажирів після 21 серпня".

фото з сайту КМДА

Деталі: За цей час відремонтують машинний, компресорний та тиристорний зали. Замінять шпали та оновлять контактну мережу, а у вагонах підйомника замінять колеса та обшивку, проведуть повний огляд обладнання.

Повідомляється, що ремонтні роботи проводять саме влітку, бо на липень-серпень припадає найменший пасажиропотік (до 2 тисяч користувачів на день). В інші сезони в середньому щодня фунікулером користуються 4000 пасажирів.