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Київський фунікулер закрили на 3 тижні

Вівторок, 4 серпня 2020, 09:16
Фото КМДА

Столичний фунікулер закрили на ремонт – він відновить роботу після 21 серпня.

Джерело: КП "Київпастранс" у Facebook

Дослівно: "На столичному фунікулері тривають щорічні ремонті роботи. Оновлений фунікулер прийме пасажирів після 21 серпня". 

 
фото з сайту КМДА

Деталі: За цей час відремонтують машинний, компресорний та тиристорний зали. Замінять шпали та оновлять контактну мережу, а у вагонах підйомника замінять колеса та обшивку, проведуть повний огляд обладнання.

Повідомляється, що ремонтні роботи проводять саме влітку, бо на липень-серпень припадає найменший пасажиропотік (до 2 тисяч користувачів на день). В інші сезони в середньому щодня фунікулером користуються 4000 пасажирів.

Українська правда
Теми: Київтранспорт


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