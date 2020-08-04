Захоплення банку у Києві: затриманому інкримінують теракт
Вівторок, 4 серпня 2020, 10:42
Громадянину Узбекистану Сухробу Карімову, який погрожував вибухом у банку в центрі Києва, повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту.
Джерело: прокуратура Києва у Facebook
Дослівно: "Громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом в приміщенні банку у центрі Києва, повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 КК України)".
Деталі: Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Клопотання про тримання його під вартою скерували до Печерського райсуду Києва.
Слідство встановлює мотиви скоєння злочину.
Передісторія:
- 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожував вибухівкою.
- Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.
- За кілька годин спецпризначенці затримали Карімова під час штурму.
- Також повідомлялося, що затриманому Карімову у 10 років поставили діагноз олігофренія.
Українська правда