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Захоплення банку у Києві: затриманому інкримінують теракт

Вівторок, 4 серпня 2020, 10:42
Фото СБУ

Громадянину Узбекистану Сухробу Карімову, який погрожував вибухом у банку в центрі Києва, повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту.

Джерело: прокуратура Києва у Facebook

Дослівно: "Громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом в приміщенні банку у центрі Києва, повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 КК України)".

Деталі: Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Клопотання про тримання його під вартою скерували до Печерського райсуду Києва.

Слідство встановлює мотиви скоєння злочину.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Київпрокуратуратеракт


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