Посадовець Мінветеранів вимагав у бійця ООС 360 тисяч хабаря

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Міністерства ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, який зі спільником вимагав від учасника ООС 360 тисяч гривень за сприяння в оформленні соціальних пільг.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції в Telegram

Дослівно: "Посадовець Мінветеранів зі спільником вимагали 360 тисяч гривень від учасника ООС – їм повідомили про підозри".



Деталі: Правоохоронці встановили, що працівник відділу у Луганській області Мінветеранів зі спільником вимагали від колишнього військовослужбовця 4,5 тисячі доларів за отримання разової виплати за бойові поранення, ще 240 тисяч гривень – потерпілий мав віддати після отримання соцдопомоги.



У департаменті наголосили, що ексвійськовий ЗСУ, з якого вимагали кошти, дійсно був поранений у зоні проведення АТО/ООС.



Наразі чиновнику Мінветеранів та посереднику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ.

