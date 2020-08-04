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Посадовець Мінветеранів вимагав у бійця ООС 360 тисяч хабаря

Вівторок, 4 серпня 2020, 11:31
Фото pinstripealley.com

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Міністерства ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, який зі спільником вимагав від учасника ООС 360 тисяч гривень за сприяння в оформленні соціальних пільг.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції в Telegram

Дослівно: "Посадовець Мінветеранів зі спільником вимагали 360 тисяч гривень від учасника ООС – їм повідомили про підозри".

Деталі: Правоохоронці встановили, що працівник відділу у Луганській області Мінветеранів зі спільником вимагали від колишнього військовослужбовця 4,5 тисячі доларів за отримання разової виплати за бойові поранення, ще 240 тисяч гривень – потерпілий мав віддати після отримання соцдопомоги.

У департаменті наголосили, що ексвійськовий ЗСУ, з якого вимагали кошти, дійсно був поранений у зоні проведення АТО/ООС.

Наразі чиновнику Мінветеранів та посереднику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ.

Українська правда
Теми: МінТОТхабарполіція


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