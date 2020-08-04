Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посадовець Мінветеранів вимагав у бійця ООС 360 тисяч хабаря

Вівторок, 4 серпня 2020, 11:31
Посадовець Мінветеранів вимагав у бійця ООС 360 тисяч хабаря
Фото pinstripealley.com

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Міністерства ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, який зі спільником вимагав від учасника ООС 360 тисяч гривень за сприяння в оформленні соціальних пільг.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції в Telegram

Дослівно: "Посадовець Мінветеранів зі спільником вимагали 360 тисяч гривень від учасника ООС – їм повідомили про підозри".

Деталі: Правоохоронці встановили, що працівник відділу у Луганській області Мінветеранів зі спільником вимагали від колишнього військовослужбовця 4,5 тисячі доларів за отримання разової виплати за бойові поранення, ще 240 тисяч гривень – потерпілий мав віддати після отримання соцдопомоги.

У департаменті наголосили, що ексвійськовий ЗСУ, з якого вимагали кошти, дійсно був поранений у зоні проведення АТО/ООС.

Наразі чиновнику Мінветеранів та посереднику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МінТОТхабарполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
МінТОТ
В Україну повернули депортованого з Маріуполя 17-річного хлопця
В Україну повернули ще двох дітей, депортованих до Росії
Деякі звільнені полонені отримали по 100 тисяч гривень – Мінінтеграції
Останні новини
00:32
ОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
Усі новини...
Реклама: