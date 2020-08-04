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Україна і Молдова домовилися реанімувати двосторонні засідання і консультації - Кулеба

Вівторок, 4 серпня 2020, 12:55

Україна та Молдова домовилися відновити двосторонні консультації для вирішення проблемних питань між двома країнами.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу з молдовським колегою Олегом Цулею, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я дуже радий, що нам вдалося домовитися відновити, я би навіть сказав реанімувати засідання і консультації, присвячені вирішенню проблемних питань в наших відносинах, насамперед щодо пакетної домовленості, яка стосується Дністровської ГЕС, питань дороги Одеса-Рені", - сказав Кулеба.

Цуля своєю чергою зазначив, що основою для двосторонніх відносин залишається спільний євроінтеграційний вектор.

"Підписавши план двосторонніх міжміністерських консультацій на 2021-2022 роки, ми надали ще один сигнал наших намірів поглибити українсько-молдовські відносини. Документ передбачає систематичні контакти експертів на всіх рівнях", - сказав він.

Міністр також наголосив, що двосторонні торговельні відносини потребують активізації, і заявив, що запропонував скликати міжурядове засідання з питань торговельно-економічної співпраці в Кишиневі.

Цуля зазначив, що окремо обговорив з Кулебою безпекові питання, в тому числі ситуацію на Донбасі та в Криму.

"Молдова незмінно продовжує підтримувати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Я також подякував Україні за надану Молдові підтримку у контексті визначення деяких рішень в процесі Придністровського врегулювання", - сказав міністр.

Теми: МолдоваУкраїна
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