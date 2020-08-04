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Для Києва підняли "нормальну температуру" липня

Вівторок, 4 серпня 2020, 15:17
Фото КМДА

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського визначили нові кліматичні норми температури повітря та опадів у липні для Києва.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Урядовий кур’єр", сайт обсерваторії

Дослівно: "Їхні (кліматичних норм – ред.) нові значення такі: температура повітря +21,3°С (було +19,3°С), опади 68 мм (було 88 мм)".

Деталі: Повідомляється, що нові кліматичні норми для Києва були визначені "у зв'язку із закінченням IV кліматичного періоду (1991-2020)".

Разом з тим, згідно з даними на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря липня у Києві становила +21,9°С, що перевищило кліматичну норму на 2,6°С.

Найхолодніше було 8 липня, коли мінімальна температура на ранок опустилася до +11,7°С, а найспекотніше – 29 липня, коли максимальна температура після полудня досягла +32,7°С.

Загалом у столиці у липні було 8 днів із температурою повітря вищою за 30°С.

А от опадів у Києві за місяць випало лише 46,5 мм, або 53% кліматичної норми.

Теми: погода


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