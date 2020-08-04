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"Укравтодор" назвав відремонтовану дорогу, рекордсменку зі смертельних ДТП

Вівторок, 4 серпня 2020, 17:05

На відремонтованій дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський загинуло уже 44 людини. 

Джерело: пресслужба "Укравтодору"

Дослівно: "На радощах від поїздок новими якісними дорогами, водії часто забувають про те, що: а) існують чіткі обмеження швидкості; б) на високій швидкості можливості маневрування зменшуються в рази…

Своєрідний антирекорд показує дорога М-03 Київ — Харків — Довжанський, де відремонтовані ділянки дороги викликають недоречну ейфорію у водіїв. Наслідок – на сьогодні вже 44 людини загинуло".

Деталі: Також там повідомили, що серед вже оновлених доріг у 2020 році:

  • 125,5 км маршруту Сєвєродонецьк — Станиця Луганська;
  • більше 100 км дороги Н-30 Василівка — Бердянськ;
  • 47,5 км дороги Т–14–16 Львів — Пустомити — Меденичі.

В "Укравтодорі" пишуть, що за останні півроку на дорогах відбулось 72 394 ДТП. У них загинуло 1 482 людини.

Зазначається, що майже дві треті усіх ДТП в Україні — це 46 800 випадків — відбулась з двох причин:

  • порушення правил маневрування — 3 037 травмовано, 234 — загинуло:
  • перевищення безпечної швидкості — 5 090 травмовано, 729 — загинуло.

За словами голови Укравтодору Олександра Кубракова, нові дороги зручні та комфортні для руху, та часом ще не мають розмітки, бар’єрного огородження.

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: УкравтодорДТП


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