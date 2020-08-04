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Реальне число випадків коронавірусу в Італії в 6 разів вище, ніж вважалося досі

Вівторок, 4 серпня 2020, 17:07

Майже півтора мільйона італійців заразилися коронавірусом – це у шість разів більше за цифри, які фігурували в офіційних бюлетенях зі статистикою захворюваності.

Про це свідчать результати дослідження італійського інституту статистики Istat і міністерства охорони здоров'я за фундаментальної матеріально-технічної підтримці Червоного Хреста, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.

У дослідженні взяли участь 64600 мешканців Італії і з’ясувалося, що антитіла є у крові 2,5% населення.

"Цифра у 2,5% говорить нам, що це було значне явище, яке торкнулося близько півтора мільйонів людей. Найважчий момент позаду, ми вийшли зі шторму, але ще не прийшли у безпечну гавань. Ми проявляємо обережність", - заявив міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.

Вірус охопив Італію з сильною територіальною диференціацією. У Ломбардії показник антитіл склав 7,5% проти 0,3% на Сицилії .

Мешканці Ломбардії наразі складають  51% італійських громадян з антитілами . При цьому і в Ломбардії поширення вірусу було неоднорідним. У провінціях Бергамо і Кремона рівень антитіл складає 24% і 19% відповідно, в той час як у жителів Комо і Лекко відносно невеликий рівень антитіл – 3%.

Італія є однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн у Європі. Найбільш критична ситуація у березні-квітні склалася у північних регіонах країни.

Раніше повідомлялося, що кількість померлих від коронавірусу в Іспанії може бути майже на 60% вищою, ніж офіційний показник у 28 432 особи.



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