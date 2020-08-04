Підозрюваному в державній зраді генерал-майору СБУ оголосили ще одну підозру

Генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють в державній зраді і підготовці терактів, звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

Джерело: Ґрати

Деталі: Раніше, 10 червня, Шевченківський райсуд Києва продовжив арешт Шайтанова до 8 серпня.

4 серпня прокурор Сергій Труш клопотав у суді про продовження тримання під вартою Шайтанова до закінчення досудового розслідування 14 жовтня, оскільки вважає, що ризики того, що підозрюваний може втекти або знищити докази, не зменшилися.

Прокурор також зазначив, що під час розслідування встановлено, що 4 і 13 вересня 2019 року Шайтанов зустрічався з агентом СБУ Іваном Лукашевичем в ресторані "Одеса", щоб домовитися про вбивство Адама Осмаєва. 13 вересня відбулася передача чотирьох тисяч доларів за вчинення злочину. 20 жовтня він передав ще тисячу доларів. Під час обшуку в квартирі Шайтанова знайшли порізані фрагменти сімкарти, номер якої збігається з тим, за яким Шайтанов контактував з Лукашевичем.

Шайтанов заявив у суді, що озвучена прокурором інформація "не відповідає дійсності". Його адвокат Георгій Тігішвілі просив суддю призначити будь-яку іншу міру, крім арешту.

Сам Шайтанов запевняє, що він має тісні соціальні зв'язки в Україні і не збирається ховатися від слідства. Автогонщик Олексій Мочанов зголосився взяти на поруки Шайтанова.

Вислухавши сторони, суддя відхилила клопотання захисту і продовжила термін арешту Шайтанову.

Після засідання слідчий Артем Баховський вручив Шайтанову зміни до підозри. Йому додали статтю про незаконне зберігання зброї, а саме патронів до пістолета, які знайшли у нього вдома під час обшуку. Адвокат Тігішвілі сказав, що у Шайтанова дійсно є зброя як у співробітника СБУ, і він має всі необхідні документи для її зберігання. Але слідчий поки не просив їх надати.

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