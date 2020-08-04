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В Німеччині сподіваються, що до санкцій за "Північний потік-2" все ж не дійде

Вівторок, 4 серпня 2020, 20:18

Незважаючи на загрози подальших санкцій США щодо будівництва газопроводу "Північний потік - 2", міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр розраховує на можливість деескалації конфлікту навколо цього проєкту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми все ще сподіваємося, що до цих санкцій справа не дійде. Ми у федеральному уряді єдині в думці, що в будь - який час готові до переговорів з метою уникнути ескалації", - заявив він.

За словами німецького міністра, без участі Берліна не вдалося б роками забезпечувати транзит газу з Росії через територію України.

"Ми тут, в цьому міністерстві, провели вирішальні переговори. На півночі Німеччини ми будуємо термінали, які дозволять приймати також скраплений газ із США і продавати у ФРН", - нагадав Альтмаєр. З цієї точки зору у Вашингтона немає ніяких причин для введення санкцій, упевнений він.

"Крім того, я сподіваюся і очікую, що всі сторони будуть дотримуватися і норм міжнародного права", - додав міністр.

США виступають проти будівництва газопроводу"Північний потік - 2". На їхню думку, він посилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи з прокладання труб по дну Балтійського моря припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які вступили в силу в грудні 2019 року. Заходи передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморозку будь-яких активів на території країни.

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