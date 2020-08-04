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Зеленський відреагував на вибух в Бейруті: Глибоко шокований

Вівторок, 4 серпня 2020, 22:41
Зеленський відреагував на вибух в Бейруті: Глибоко шокований

Президент Володимир Зеленський шокований новиною про вибух в порту ліванської столиці Бейрут та велику кількість загиблих.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим".

Передісторія: 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту. Будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а кількість постраждалих перевалила за сотню.

Два українські кораблі MERO STAR та RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту столиці Лівану.

Внаслідок вибуху в порту ліванської столиці Бейрут загинули понад 30 людей, а ще 3 тисячі поранені.

Українська правда
Теми: ЗеленськийвибухЛіван
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