Єврейська громада повідомила про смерть матері Коломойського

4 серпня на 81 році життя померла мати президента Об'єднаної єврейської громади України Ігоря Коломойського.

Джерело: пресслужба Громади

Дослівно: "4 серпня 2020 року стала відома прикра звістка про те, що покинула матеріальний світ душа Зої Ізраілевни Коломойської.

Об'єднана єврейська громада України від імені єврейської спільноти, від імені єврейських громад і організацій України висловлює сім'ї Коломойських співчуття".

Нагадаємо: 4 серпня у Клівленді ФБР прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема Коломойський.