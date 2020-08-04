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Єврейська громада повідомила про смерть матері Коломойського

Вівторок, 4 серпня 2020, 22:59

4 серпня на 81 році життя померла мати президента Об'єднаної єврейської громади України Ігоря Коломойського.

Джерело: пресслужба Громади

Дослівно: "4 серпня 2020 року стала відома прикра звістка про те, що покинула матеріальний світ душа Зої Ізраілевни Коломойської.

Об'єднана єврейська громада України від імені єврейської спільноти, від імені єврейських громад і організацій України висловлює сім'ї Коломойських співчуття".

Нагадаємо: 4 серпня у Клівленді ФБР прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема Коломойський.

Українська правда
Теми: Коломойський


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