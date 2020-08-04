Єврейська громада повідомила про смерть матері Коломойського
Вівторок, 4 серпня 2020, 22:59
4 серпня на 81 році життя померла мати президента Об'єднаної єврейської громади України Ігоря Коломойського.
Джерело: пресслужба Громади
Дослівно: "4 серпня 2020 року стала відома прикра звістка про те, що покинула матеріальний світ душа Зої Ізраілевни Коломойської.
Об'єднана єврейська громада України від імені єврейської спільноти, від імені єврейських громад і організацій України висловлює сім'ї Коломойських співчуття".
Нагадаємо: 4 серпня у Клівленді ФБР прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема Коломойський.
Українська правда