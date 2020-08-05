Коронавірус все більше вражає молодих – ВООЗ

Кількість молодих людей, які хворіють на Covid-19, збільшилась утричі за 5 місяців.

Джерело: Reuters із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я

Деталі: Аналіз ВООЗ, проведений між 24 лютого та 12 липня, показав, що частка хворих людей у віці 15-24 років зросла із 4,5% до 15%.

В організації вважають, що молоді люди багато часу проводять в нічних клубах та на пляжі, а також у подорожах, що і призводить до збільшення ризику зараження.

Крім того, молоді люди, як правило, менш пильні щодо носіння масок та тримання соціальної дистанції.

Нагадаємо: За інформацією МОЗ, зараз в Європі розпочинається друга хвиля епідемії коронавірусу. До сплеску захворювань готується і Україна.

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