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Новини вівторка і ночі: вибух у Бейруті, бойовики в Білорусі

Середа, 5 серпня 2020, 08:00

У Бейруті стався вибух з багатьма жертвами, Лукашенко заявив, що в Білорусі ховається ще одна група бойовиків, — актуальні новини вівторка і ночі.

Про вибух в Бейруті

Два потужних вибухи сталися в ліванській столиці Бейрут у вівторок ввечері. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок події - 78 осіб, майже 4 тисяч людей поранені.

Вибухова хвиля розбила вікна в будинках по всьому місту і призвела до інших серйозних руйнувань.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію. А президент США Дональд Трамп припускає, що це могла бути бомбова атака.

Про бойовиків в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому відомо про ще одну групу бойовиків приватної військової компанії з Росії, яка перебуває десь на півдні Білорусі.

Незабаром Лукашенко повідомив про те, що бойовики ПВК "Вагнера", затримані в Білорусі, в усьому зізналися: їх направили саме в Білорусь і доручили чекати вказівок.

Зрештою, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що вина 33 затриманих росіян у Білорусі нічим не доведена.

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Теми: вибухЛіванБілорусь


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