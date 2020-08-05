"Суспільне" починає прийом заявок на листопадове "Дитяче Євробачення"

5 серпня Суспільний мовник починає прийом заявок на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення-2020, яке планують провести 29 листопада у Варшаві (Польща).

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Цього року діти можуть узяти участь як із власною піснею, так із кавером пісні.

"Суспільне" вперше розширює можливості й змінює умови відбору, аби талановиті діти потрапили на міжнародний конкурс, навіть якщо не мають своєї пісні.

Відбір представника України на Дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2020" відбуватиметься онлайн, усі охочі зможуть проголосувати за свого фаворита.

Прийом заявок триватиме до 25 серпня.

На першому етапі учасники мають заповнити й подати заявку на сайті нацвідбору junior.eurovision.ua. Протягом доби відео учасника опублікують на сайті з хештегом #uajesc2020, якщо заявка відповідатиме вимогам Положення.

До 25 серпня учасники відбору зможуть збирати лайки під своїми відео з піснями.

Далі відбір відбуватиметься так:

ІІ етап – 26–27 серпня – визначать шортлист, до якого потраплять одинадцять найкращих учасників: вісім з авторською піснею, двоє – з каверами, а також учасник, відео якого набере найбільшу кількість лайків.

ІІІ етап – із 28 серпня по 4 вересня будуть оголошені імена одинадцяти учасників, підписані договори. Також буде записана пісня, яку надасть Суспільне для виконавців каверів, і за бажанням її зможуть записати виконавці власних пісень.

IV етап – із 5 по 7 вересня відбуватиметься голосування, під час якого журі й користувачі соцмереж визначатимуть переможця серед одинадцятьох учасників.

V етап – до 12 вересня буде оголошено ім’я переможця національного відбору на Дитяче Євробачення-2020.