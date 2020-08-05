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Українські дипломати у Бейруті не постраждали, в одного вилетіли шибки - МЗС

Середа, 5 серпня 2020, 09:34

Серед співробітників посольства України в Лівані та їхніх родин немає постраждалих внаслідок вибуху, що стався вчора у Бейруті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Наразі є інформація від нашої дипломатичної установи, що серед працівників посольства, членів їхніх сімей постраждалих немає. В одного з дипломатів вилетіли вікна", - розповів Коваленко.

Він додав, що посольство уточнює, чи є серед постраждалих громадяни України. На той час інформації про це та звернень на гарячу лінію посольства не було.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив співчуття ліванцям з приводу трагедії.

"Сьогодні я подумки з рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим швидкого одужання", - написав Дмитро Кулеба.

У вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

За останньою інформацією від МОЗ країни, внаслідок вибуху щонайменше 78 людей загинули та близько 4 тисяч отримали поранення.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію, який з

Теми: Ліванвибух


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