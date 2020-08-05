Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські дипломати у Бейруті не постраждали, в одного вилетіли шибки - МЗС

Середа, 5 серпня 2020, 09:34

Серед співробітників посольства України в Лівані та їхніх родин немає постраждалих внаслідок вибуху, що стався вчора у Бейруті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Наразі є інформація від нашої дипломатичної установи, що серед працівників посольства, членів їхніх сімей постраждалих немає. В одного з дипломатів вилетіли вікна", - розповів Коваленко.

Він додав, що посольство уточнює, чи є серед постраждалих громадяни України. На той час інформації про це та звернень на гарячу лінію посольства не було.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив співчуття ліванцям з приводу трагедії.

"Сьогодні я подумки з рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим швидкого одужання", - написав Дмитро Кулеба.

У вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

За останньою інформацією від МОЗ країни, внаслідок вибуху щонайменше 78 людей загинули та близько 4 тисяч отримали поранення.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію, який з

Теми: Ліванвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Ліван
Ізраїль атакував об'єкти "ХАМАСу" у Лівані
Судно з українським зерном, від якого відмовився Ліван, пришвартувалося в Туреччині
Ліван повністю залишився без електрики
Останні новини
00:32
ОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
Усі новини...
Реклама: