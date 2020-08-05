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У Польщі затримали 6 українців за підпільне виробництво цигарок

Середа, 5 серпня 2020, 09:55

У Польщі затримали ще вісім осіб, серед яких шість громадян України, за підпільне виготовлення цигарок.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio, про це повідомили у польській поліції.

Центральне слідче бюро поліції спільно з польськими митно-податковими органами під наглядом прокуратури викрило дві підпільні фабрики виробництва цигарок. 

 

За словами поліції, спільну операцію з працівниками Мазовецького митно-податкового управління провели у Пясечинському повіті Мазовецького воєводства.

Загалом провели обшуки на чотирьох об’єктах та затримали вісім чоловіків віком від 25 до 50 років, з них шестеро виявилися громадянами України.

Силовики вилучили повну виробничу лінію для виготовлення цигарок, 11 тонн тютюну та мільйон одиниць цигарок, напівпродукти для виготовлення тютюнових виробів.   

Затриманим висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, яка займалася незаконним виготовленням цигарок, нелегальним створенням тютюнових виробів, а також незаконним введенням на ринок товарів, позначених фальсифікованою торговою маркою. Усіх взяли під тимчасовий арешт.

Якби увесь вилучений незаконний товар потрапив на польський ринок, то це завдало би державі збитків на суму майже 17 мільйонів злотих (понад 3,8 млн євро).

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про арешт інших семи осіб за участь у незаконному виготовленні та збуті тютюнових виробів. Серед них були громадяни Польщі та Вірменії.

Теми: Польщаукраїнці


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