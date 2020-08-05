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Двоє заступників голови Київської ОДА підхопили коронавірус

Середа, 5 серпня 2020, 11:16

У Київській обласній адміністрації двоє співробітників захворіли на COVID-19, одного з них поклали у лікарню.

Джерело: пресслужба Київської облдержадміністрації

Дослівно: "Київський обласний лабораторний центр підтвердив вчора вдень наявність коронавірусу у двох заступників голови КОДА.

Було оперативно виявлено коло контактних осіб. Ввечері їм зроблено ПЛР-тести. Серед них нових випадків коронавірусу не виявили.

На цю мить пацієнти перебувають під наглядом лікарів: один вдома на самоізоляції; другий – у лікарні. Стан обох – стабільний".

Пряма мова голови Київської ОДА Василя Володіна: "Наразі Київська обласна державна адміністрація працює в штатному режимі із дотриманням усіх санітарних норм.

Посадові обов’язки захворілих заступників тимчасово перебрали на себе їхні колеги. Тож всі процеси в області під контролем.

Зичу всім здоров’я та вкотре прошу дотримуватися правил карантину".

Нагадаємо: На території Київської області за добу 4 серпня було підтверджено 215 випадків COVID-19, із яких 150 – у Києві, а 65 – на решті обласної території. Також було зафіксовано 2 летальних випадки від коронавірусу (з них 1 – у столиці, 1 – на решті території).

Загалом в Україні за останню добу було зафіксовано антирекорд із добової захворюваності на коронаварусну хворобу – 1 271 нових випадків COVID-19, і антирекорд за госпіталізованими – 293 людини.

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019Київська область


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