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У Варшаві затримали 3 осіб за підозрою в прикрашанні пам’яток прапорами ЛГБТ

Середа, 5 серпня 2020, 12:01

У Варшаві затримали трьох підозрюваних у розвішуванні ЛГБТ-прапорів на пам’ятках міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Минулого тижня у вівторок на низку пам’яток Варшави невідомі вивісили прапори ЛГБТ та бандани з анархічною символікою.

"Флешмоб" супроводжувався повідомленнями у соцмережах, де пояснюється, що це протест проти гомофобії у Польщі.

"Доки цей прапор комусь видається скандальним чи недоречним, ми продовжимо провокувати", - написали анонімні автори.

Серед пам’яток, на які вивісили символіку - статуя Христа та Базиліка Святого Хреста.

Окружна прокуратура Варшави відкрила провадження за "образу релігійних почуттів" та "вандалізм".

Напередодні поліція повідомила про затримання перших двох людей, підозрюваних в участі в акції.

"їх взяли під варту, слідство триває. Затримання решти - тільи питання часу" - заявив речник поліції Сильвестр Марчак.

Як повідомлялося раніше, днями заступник міністра з уряду Польщі запропонував називати всю країну "зоною, вільною від ЛГБТ" після того, як Єврокомісія відмовилася фінансувати проєкти польських міст, які приймали такі резолюції.

Група з прав ЛГБТ ILGA-Europe в індексі, опублікованому у травні, каже, що Польща є найбільш гомофобською країною в ЄС з точки зору прав ЛГБТ.

Теми: ПольщаЛГБТ
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