Аваков у Римі попросив протистояти "представництвам ДНР і ЛНР"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Римі зустрівся з міністеркою внутрішніх справ Італії Лучаною Ламорджезе, вони обговорили посилення співпраці.

Джерело: пресслужба МВС України

Деталі: Міністри говорили про співпрацю в питаннях кіберзагроз, боротьбі з транснаціональною злочинністю, нелегальною міграцією, а також про ситуацію на Донбасі.

Аваков наголосив на неприпустимості діяльності так званих представництв "ДНР/ЛНР" на території Італійської Республіки. За його словами, такі "громадські організації" не повинні мати офіційного дипломатичного статусу, бо вони можуть бути залучені до вербування радикальних бойовиків для участі у НЗФ на тимчасово окупованих територіях України.

Пряма мова Авакова: "Вдячний Республіці Італія за послідовну позицію щодо територіальної цілісності та суверенітету України.

Вже 3 італійці отримали реальні терміни ув’язнення за участь на Донбасі в проросійських незаконних збройних формуваннях, і ще понад 20 громадян Італії, за нашою інформацією, брали участь у таких НЗФ. Сподіваюся, справедливий вирок отримають й інші учасники терористичних організацій, не залежно від країни перебування".

Інші подробиці: Голова МВС зазначив, що в лютому 2020 року в рамках ЄВРОПОЛУ розпочала роботу спільна міждержавна оперативна група "МОРЕ" – і вже є результати: якщо у 2018 році за участь у переправлянні нелегальних мігрантів було затримано 88 українців, то в 2019 році таких затримань було вже 53, а в 2020-му – 10.

Міністри обговорили навчання та стажування українських поліцейських в Італії. Українці готові поділитися з італійськими колегами досвідом роботи поліції діалогу, боротьби з домашнім насиллям та протидії розповсюдження наркотиків через інтернет, сказав Аваков.

Він повідомив, що Україна делегує в посольство в Італії представника МВС.

Лучана Ламорджезе подякувала лікарям системи МВС України, які допомагали італійським колегам у боротьбі з COVID-19.