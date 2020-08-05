Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЄС активував механізм цивільного захисту для ліквідації наслідків вибуху в Бейруті

Середа, 5 серпня 2020, 14:19

Європейський союз активував механізм цивільного захисту на прохання Лівану, щоб допомогти в ліквідації наслідків руйнівного вибуху в Бейруті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник європейської Служби зовнішніх дій Петер Стано.

"ЄС пропонує повну підтримку ліванському народу. Механізм цивільного захисту був активований на прохання Лівану і координує термінове розгортання понад 100 висококваліфікованих пожежників з автомобілями, собаками та обладнанням", - написав Стано в Twitter.

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки  оцінюють у понад $3 млрд.

Теми: Європанадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський обговорив з Лукашенком видачу бойовиків "Вагнера" Україні

Напад на жінку у поїзді: в УЗ шукають того, хто кришує схему з пасажирами без квитків 

фото, відеоУ Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину

Рівненська і Харківська області отримали "тривожний дзвіночок" від МОЗ  

Антирекорд: 1 271 новий хворий на COVID в Україні, три регіони йдуть "у ногу"

відеоТрамп заявив, що Бейрут атакували і там вибухнула бомба

Усі новини...
Європа
Польща оштрафувала "Газпром" майже на 50 млн євро у справі про "Північний потік-2"
Фондові індекси країн Західної Європи завершили липень у мінусі
Авіагалузь вимагає перегляду обмежень поїздок у Європі
Останні новини
15:41
"Москвич" у Кривому Розі влаштував погоню з патрульними
15:34
"Нафтогаз" встановив серпневу ціну на газ для населення
15:25
Зеленський нагородив посмертно 5 захисників, що загинули на Донбасі
15:19
відеоУ Турецькому пляжному клубі кажуть, що не били українську модель
14:53
Кабмін погодив кандидатуру підприємця на голову Кіровоградської ОДА
14:53
Вибух у Бейруті: постраждала дружина посла Нідерландів і співробітники посольства
14:52
Україна вийшла зі ще одної угоди СНД
14:45
МОН вибачилось, що незрячого спортсмена не впустили в басейн. Йому призначать супроводжуючого
14:36
Зеленський обговорив з Лукашенком видачу бойовиків "Вагнера" Україні
14:30
Ціна на золото продовжує бити рекорди
Усі новини...