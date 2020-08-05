Зеленський нагородив посмертно 5 захисників, що загинули на Донбасі

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом "За мужність" III ступеню 5 військовослужбовців, які загинули у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Джерело: указ № 304/2020 від 5 серпня

Дослівно: "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, посмертно нагороджені старший солдат Ігор Вівчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Микола Ілін, сержант Олексій Золін та лейтенант Дмитро Красногрудь".

Деталі: Зеленський заявив, що імена героїв, які віддали життя за територіальну цілісність і незалежність України, назавжди залишаться в пам’яті поколінь українців, а їхній подвиг неможливо виміряти жодними нагородами.

Він також подякував кожному військовому, який захищає Україну.

Захисники Ярослав Журавель, Дмитро Красногрудь та військовий медик Микола Ілін були вбиті російсько-окупаційними військами 13 липня біля Зайцевого.

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