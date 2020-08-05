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Зеленський нагородив посмертно 5 захисників, що загинули на Донбасі

Середа, 5 серпня 2020, 15:25
Зеленський нагородив посмертно 5 захисників, що загинули на Донбасі
Полеглі захисники Красногрудь, Ілін, Журавель. Колаж vchasnoua.com

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом "За мужність" III ступеню 5 військовослужбовців, які загинули у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Джерело: указ № 304/2020 від 5 серпня

Дослівно: "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, посмертно нагороджені старший солдат Ігор Вівчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Микола Ілін, сержант Олексій Золін та лейтенант Дмитро Красногрудь".

Деталі: Зеленський заявив, що імена героїв, які віддали життя за територіальну цілісність і незалежність України, назавжди залишаться в пам’яті поколінь українців, а їхній подвиг неможливо виміряти жодними нагородами.

Він також подякував кожному військовому, який захищає Україну.

Захисники Ярослав Журавель, Дмитро Красногрудь та військовий медик Микола Ілін були вбиті російсько-окупаційними військами 13 липня біля Зайцевого.  

Передісторія: 

  • 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої. Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових.
  • Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого. Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
  • Ввечері 13 липня тіла загиблих та поранений воїн знаходилися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.
  • 14 липня стало відомо, що тіла бійця, якого мали евакуювати, та військового медика бойовики забрали собі.
  • 15 липня українська сторона забрала тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня на Донбасі. 
  •  17 липня з тимчасово окупованої території України передали неідентифіковане тіло, загиблим виявився Микола Ілін.
  • 21 липня бойовики передали ще одне тіло полеглого захисника Україні. В ООС заявили, що загиблим може бути військовий, якого досі вважали пораненим.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбасвійна
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