Зеленський нагородив посмертно 5 захисників, що загинули на Донбасі
Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом "За мужність" III ступеню 5 військовослужбовців, які загинули у зоні проведення Операції об’єднаних сил.
Джерело: указ № 304/2020 від 5 серпня
Дослівно: "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, посмертно нагороджені старший солдат Ігор Вівчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Микола Ілін, сержант Олексій Золін та лейтенант Дмитро Красногрудь".
Деталі: Зеленський заявив, що імена героїв, які віддали життя за територіальну цілісність і незалежність України, назавжди залишаться в пам’яті поколінь українців, а їхній подвиг неможливо виміряти жодними нагородами.
Він також подякував кожному військовому, який захищає Україну.
Захисники Ярослав Журавель, Дмитро Красногрудь та військовий медик Микола Ілін були вбиті російсько-окупаційними військами 13 липня біля Зайцевого.
Передісторія:
- 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої. Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових.
- Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого. Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
- Ввечері 13 липня тіла загиблих та поранений воїн знаходилися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.
- 14 липня стало відомо, що тіла бійця, якого мали евакуювати, та військового медика бойовики забрали собі.
- 15 липня українська сторона забрала тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня на Донбасі.
- 17 липня з тимчасово окупованої території України передали неідентифіковане тіло, загиблим виявився Микола Ілін.
- 21 липня бойовики передали ще одне тіло полеглого захисника Україні. В ООС заявили, що загиблим може бути військовий, якого досі вважали пораненим.