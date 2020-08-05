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"Москвич" у Кривому Розі влаштував гонку з патрульними

Середа, 5 серпня 2020, 15:41
Москвич у Кривому Розі влаштував гонку з патрульними

У вівторок у Кривому Розі "Москвич" влетів в автомобіль патрульної поліції, а потім влаштував погоню з правоохоронцями. Довелося застосувати зброю. 

Джерело: патрульна поліція Кривого Рогу

Дослівно: "Учора, близько опівночі, службовий автомобіль патрульних зупинився на перехресті вулиць Едуарда Фукса та Кирило-Мефодіївська на заборонний сигнал світлофора.

У цей час у задню частину авто Toyota Prius на швидкості влетів автомобіль Москвич. Скоївши ДТП, водій за кермом Москвича не зупинився, а, набравши швидкості, продовжив рух".

Деталі: Поліцейські почали наздоганяти втікача, який не реагував на заклики про зупинку.

Під час втечі керманич Москвича неодноразово порушував ПДР. Він проїжджав перехрестя на заборонний сигнал світлофора, а потім виїхав на зустрічну смугу руху.

 

Щоб зупинити машину поліцейському довелося стріляти по колесах авто. Внаслідок отриманих пошкоджень машина зупинилася на вулиці Електрозаводська, у Покровському районі.

Виявилося, що того вечора патрульні уже зупиняли цей Москвич через порушення ПДР.

Водій не пред'явив для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, за що на нього винесли адмінпостанову за ст. 126 КУпАП. Чоловіка відсторонили від керування.

 

Після невдалої погоні керманича затримали та доставили до Покровського відділення поліції.

За фактом події слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади під час виконання ним службових обов'язків) ККУ.

Унаслідок події ніхто не постраждав.

 

Українська правда

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Теми: поліціяКривий Рігавто
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